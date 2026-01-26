巨人は２６日、春季キャンプ前に宮崎で行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。投手陣では前日本ハムの北浦竜次（２６）、松浦慶斗（２２）が１軍メンバーに名を連ねた。ともに身長１８４センチ以上、体重１００キロ台という大型左腕コンビ。昨年の田中瑛斗投手（２６）に続くブレイクに期待がかかる。昨季まで育成選手としてプレーしていた北浦は日本ハムを自由契約となり、支配下契約を勝ち取って加入。松浦は現役ドラフト