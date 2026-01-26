女優・木村文乃が手料理を披露した。木村は２６日、自身のインスタグラムを更新。「ぶたとキャベツの春色炒め中華風＃宮城ダイビングサービスハイブリッジまささんが送ってくれた女川直送のさんまほうれん草のおひたしトマトのナムル風もずく酢お豆腐とねぎのおみそ汁寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、栄養満点の鮮やかな手料理を公開した。続けて「もう花粉来てるって知らなかったけど春はまた色んな食材が