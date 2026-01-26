25日、霧島を舞台に行われたかごしま女子駅伝。神村学園のエースが有終の美を飾るラストランを見せ、肝属が9年ぶりの優勝を果たしました。 39回目を迎えた「かごしま女子駅伝」。中学生から一般・実業団まで、各世代のランナーが県内12地区に分かれてたすきをつなぎます。（6区間・21.0975キロ） 「先頭を引っ張るのが大島の白峯袴羽」 1区2キロ過ぎ、縦長の隊列から肝属が先頭に立ちます。 卒業後は県外の大学に