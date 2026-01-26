霧島連山の新燃岳で本格的なマグマ噴火が発生して15年です。専門家は「いざというとき異変を五感で感じ行動してほしい」と呼びかけます。 （2011年ヘリレポート）「新燃岳上空です。目の前に迫る大きな噴煙のかたまりに圧倒されます」 2011年1月26日、新燃岳でおよそ300年ぶりとされる本格的なマグマ噴火が発生、噴煙は火口から7000メートルの高さに達しました。 霧島市内では当時、立入規制区域を超えて噴石が飛ん