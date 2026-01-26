ドル円一時１５３．３１レベル、一段と円高進行＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時153.31レベルと本日の安値を再び更新した。クロス円も総じて円が一段高。ユーロ円は181.79レベル、ポンド円は209.62レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。先週末の日米金融当局による為替レートチェックの観測が引き続き尾を引いており、市場での実弾介入への警戒感が高まっているもよう。 USD/JPY153.57