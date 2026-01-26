中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月26日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は26日の記者会見で、韓国の李海瓚（イ・ヘチャン）元首相が死去したことに哀悼の意を表し、遺族に心からのお悔やみを伝えると述べた。また李氏は韓国のベテラン政治家で、代表団を率いて何度も訪中し、中韓関係の発展に積極的に貢献したと評価した。