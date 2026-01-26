中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月26日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は26日の記者会見で、米下院中国特別委員会のムーレナー委員長による中米諸国訪問時の対中発言について、米国の一部政治家が中米諸国と中国の正常な交流に指図することに中国は断固として反対するとした上で、ムーレナー氏の発言は全くのうそでたらめであり、当人のイデオロギー的偏見と冷戦思考を映し出している