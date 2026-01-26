立憲民主党の前衆議院議員であす公示の衆院選に中道改革連合から立候補する山登志浩さんが、前回の衆院選の選挙運動費用の収支報告書に記載ミスがあったことが分かりました。山さんは、速やかに訂正するとしています。記載の不備が見つかったのは、おととし10月に行われた衆院選の選挙運動費用の収支報告書です。収入の欄には、山さんが代表を務める立憲民主党の富山県第1区総支部が40万円を寄付したと記載されていますが、富山県