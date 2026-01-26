【27日の全国の天気】日本海側は昼前後から雪や雨の範囲が広がるでしょう。午後は東北太平洋側でも雪の降る所がありそうです。なお、次第に寒気が南下するため、はじめ雨の所も夜には雪に変わるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多い予想です。西日本の太平洋側は昼ごろから晴れるでしょう。九州の雨は明け方までで、日中は日差しが届きそうです。沖縄は午前を中心に雨が降るでしょう。【27日の予想気温】朝の最低気温は、九州