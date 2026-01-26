けさ、富山市の踏切で貨物列車と車が衝突しました。この事故の影響であいの風とやま鉄道はダイヤが一時大幅に乱れ県内の各駅は混雑しました。警察は車が踏切内に残っていた雪でスタックし動けなくなった可能性があるとみて事故の原因を調べています。電車の再開を待つ乗客で溢れかえる高岡駅です。富山駅も足止めされた乗客で混雑し、改札付近には遅延証明書を求める多くの人の姿がありました。男子学生「黒部から越中大門まで。富