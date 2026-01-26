M!LKの山中柔太朗さん、超特急の郄松アロハさんがW主演を務めた映画『純愛上等!』の完成披露上映会が行われ、主演の2人とともに白鳥晴都さん、嵐翔真さん、浅野竣哉さん、小平大智さん、高橋璃央さん、宮脇優さん、堀夏喜(FANTASTICS)さん、八重樫風雅監督が登場しました。【写真を見る】【 M!LK・山中柔太朗 】超特急アロハと?純愛告白対決?で?好き滅?代名詞「え、好き」を披露映画『純愛上等!』は、白岩高校のトップを張る