菊地凛子、錦戸亮出演のフジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」第３話が２５日に放送され、ラストに次回第４話が最終回となることが告知された。ネットは「ええええー、もう最終回」「早くない！？」「おもしろいのにもう次最終回なの！？」「もう最終回とかもったいないくらいいい作品」「面白いなこれと思ったら次回で最終回なんかーい！」と驚く投稿が相次いでいる。ひき逃げ事件が発生した雪のクリスマスイブに、大森みつ