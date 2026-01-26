衆議院選挙は1月27日に公示され、28日からは期日前投票が始まりますが、投票所の入場券の配送が間に合わない事態となっています。期日前投票は投票日当日に行けない場合、事前に投票できる制度です。今回の衆院選は1月27日に公示され、28日から期日前投票が始まります。しかし選挙日程が急に決まったほか雪の影響などもあり、投票所の入場券の配送が間に合わない事態となっています。TeNYの取材に対し、粟島浦村をのぞく県内すべて