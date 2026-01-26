国民民主党と参政党は衆院選で「第３極」勢力として伸長を目指している。両党は２０２４年衆院選の２倍超となる候補者を小選挙区に擁立予定で、比例選での票の上積みも図り、党勢拡大につなげたい考えだ。国民民主の玉木代表は２６日のユーチューブ番組で「しっかりと選挙で勝って、国会の中での影響力を今よりも高める」と強調した。「５１議席、比例選で９００万票獲得」を目標に据え、小選挙区に１０３人を擁立する構えだ。