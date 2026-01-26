国民的番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の23日放送回で、小学6年生の少年が家事やきょうだいの世話を担う姿が取り上げられ、大きな波紋を呼んでいる。「依頼主は、広島に住む6人兄妹の小学6年生の長男でした。共働きの両親が不在の時間帯、弟妹の世話はもちろん、食事の準備や洗濯、片付けまで日常的に背負っていることを明かし、『一日だけ、自分の代わりに長男をやってほしい』と番組に依頼することに。現地を訪れ