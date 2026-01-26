Amazonでは、1月22日（木）9時から1月27日（火）8時59分まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 充電器などでおなじみのアンカーも、多くの製品をセール価格で販売しています。