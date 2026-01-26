板野優花が、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 昨年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第1弾として、板野優花が「FLASH」に登場。長い手足が印象的な美しいスタイルと、貫禄あふれる美貌を、宮古島の青い空の下で見せつけている。 板野優花プロフィール いたの・ゆうか 32歳。1993年9月5日生まれ。兵庫県出身。T165・B80（D）・W58・H88約10年前にタレント