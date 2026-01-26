高橋文哉が、実写映画『ブルーロック』で主演を務め潔世一（いさぎ・よいち）役を演じることが発表され、コメントが到着した。併せて、潔のキャラクタービジュアルも解禁された。【写真】映画『ブルーロック』潔世一（高橋文哉）EYEビジュアル原作は、累計発行部数5000万部を突破し、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている同名の大人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」