日本水連は２６日、都内で２０２５年度の優秀選手・優勝コーチの表彰式を開催した。記者の投票によって選ばれる新人賞には、競泳男子で昨夏の世界選手権２００メートル自由形で日本新記録を樹立し、銅メダルを獲得した村佐達也（イトマン東京）が受賞した。壇上に上がった１８歳は「新人賞という素晴らしい賞をいただけて、ありがとうございます。去年、頑張ってよかったとともに、メダルを取った実感が湧いてくる。そして２０