【モデルプレス＝2026/01/26】モデル・クリエイターとして活動する伊原葵（28）が26日、自身のInstagramを通じ結婚を発表した。【写真】結婚発表の28歳美人クリエイター、美デコルテ披露のオフショット◆伊原葵、結婚発表伊原は「We got married」と指輪の絵文字とともに、結婚を報告。お相手と頬を寄せ合った仲睦まじいショットも披露している。◆伊原葵、モデル・クリエイターとして活動伊原は、1997年8月15日生まれ、兵庫県神戸