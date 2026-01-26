2025年12月10日にリリースされたフィメールラッパーEevee（ex.瀧澤彩夏）の新曲「BAKA」のミュージックビデオが公開された。今回のミュージックビデオは、2025年12月26日に渋谷WWWで開催され、大盛況のうちに幕を閉じた＜Eevee1stワンマンライブ[BAKA]＞のライブ映像を中心に構成されたもので、これまでの活動で制作されたMVや貴重なライブ映像、素顔が垣間見えるオフショットが織り交ぜられた、Eeveeとしてのこれまでの軌跡を辿る