実家へ帰省した時、母のスマホで偶然目にした「弟への振り込み完了」通知。母が口にしたまさかの「送金理由」にびっくり！？ 筆者の友人F子が実際に体験した家族エピソードをご紹介します。 帰省した時に目撃した「振込完了」通知 実家へ帰省して、母のスマホを借りて天気を見ていた時のこと。 「弟名義への振込完了」という通知の文字が。 「弟への振り込み？」不思議に思った私が 「これって？」と聞くと、母は 「