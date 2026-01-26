NARROWORLDが、第8弾となる新曲「メロ尊い feat. 浜野はるき」を1月28日に配信リリースすることを発表した。NARROWORLDは、マルチプロデューサー・maeshima soshiと、シンガー&トップライナー・OHTORA、ジャケットとMVのアートワークを担当している絵師・Dai/NEW JACKの3名で結成されたユニット。音楽×動物のアニメーション作品を届けるこの企画は、リリースごとに様々な客演アーティストがキャラクター化し登場している。今