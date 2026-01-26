Ｕ―２３アジア杯で史上初の大会連覇を達成したサッカーＵ―２３日本代表が２６日、開催地のサウジアラビアから経由地を経て、成田空港着の航空機で帰国した。大会ＭＶＰと得点王（４得点）に輝いたＭＦ佐藤龍之介（１９）＝ＦＣ東京＝は「チームとしても、個人としてもいい結果で終われてよかった。得点、アシストは自分にとって必要なことですし、常に、どの試合でも取りたいと思っているので、この大会で結果として表れたの