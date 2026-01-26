衆院選で、参政党が富山3区に擁立した新人の直原美和子さんがきのう事務所開きを行い立候補を表明しました。 3区 参政・新直原美和子さん（41）「まだ眠っている日本の大和魂を目覚めさせて日本復活。これを私は命をかけてやり遂げたいと思います」参政党が衆院選・富山3区の公認候補として擁立する高岡市の直原美和子さんです。直原さんは岡山県出身の41歳。化粧品販売員などとして美容業界に携わり、2018年に高岡市に移住して