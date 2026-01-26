高市早苗首相は26日、昨年12月の閣僚資産公開に関し、夫である山本拓元衆院議員の保有資産のうち株数の訂正を発表した。保有なしとしていたが、株式会社山本拓事務所100株に改めた。2024年11月の閣僚資産公開も同様に訂正した。