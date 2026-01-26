飲酒運転をして乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われている男の被告人質問が26日に行われました。男は「100％自分が悪い」と法廷で述べましたが、飲酒については否定を続けています。■飲酒については一貫して否定2024年5月、ゴールデンウイーク最終日に群馬県伊勢崎市で起きた事故。乗用車に乗っていた塚越湊斗ちゃん（当時2歳）と父親の寛人さん（当時26歳）、祖父の正宏さん（当時53歳）の3人が亡くなりました。