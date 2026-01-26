犬が肥満になってしまう原因4つ ぽっちゃりしているワンコは愛嬌たっぷりで可愛らしいものですが、犬の健康を考えるといかがなものでしょうか。犬が太ってしまう原因と、ついついやってしまう飼い主さんのNG行為を見ていきましょう。 1.食べすぎ 犬が肥満になる一番の原因は、食べすぎによるカロリーオーバーです。犬にも満腹中枢はありますが人間より機能が鈍いため、与えられた分だけ食べてしまいます。