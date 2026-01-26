1月25日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。次女・萌歌（もか）ちゃんが2歳の誕生日を迎えたことをお祝いショットと共に報告し、成長を喜ぶ母としての思いを綴った。【写真】長女＆次女のほっこり姉妹SHOTなども公開この日、安は「2歳。」と題してブログを更新すると、「23日で次女が2歳に」と報告。続けて、“2”をかたどったピンク色のバルーンを楽しそうに抱える娘の姿、“Happy Birthday”と書かれた風