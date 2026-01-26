いよいよ27日、衆議院議員選挙が公示され、選挙戦が本格スタート。今回の選挙は、高市早苗総理が記者会見で「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうかを国民の皆さまに決めていただく」と述べた通り、まさに現政権への「信任」を問う戦いです。2月8日（日）の投開票に向けて、私たちはどのような未来を選択すべきなのでしょうか。今回の選挙結果が導き出す「3つのシナリオ」について、現代政治分析の専門家である法政大学大学