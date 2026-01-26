災害に備え、自治体とメディアの連携を深めようと防災に関するシンポジウムが開かれました。広島市東区の広島テレビ本社で開かれた「防災シンポジウム」には、広島県や県内19の市町が参加しました。防災に関し自治体とメディアの連携を深めるため実施されたもので、5回目の開催です。講演では、京都大学で防災を研究する専門家が登壇し、避難が難しい高齢者や障害者も参加しやすいかたちで訓練を行う重要性について話しました。■