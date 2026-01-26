（磯脇琢磨アナウンサー）「リーグH初代女王のブルーサクヤ鹿児島は、年明け圧ホーム戦を首位・香川と対戦。選手権優勝の勢いのままリーグ4連勝となるでしょうか」女子ハンドボール6位のブルーサクヤ鹿児島は、リーグ無敗で首位の香川とホームで対戦。前半残り10分を切ってブルーサクヤは5点を追います。この日6得点の青や、チームトップの7得点・宇治村な