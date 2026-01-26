「洗えるスケール」（左上から：「KW-321」（ホワイト）、「KW-221」（チャコールグレー）、「KW-302」（ピンク）、「KW-202」（ベージュ）） 健康総合企業のタニタは、発売から20年以上にわたり多くのユーザーに支持されている家庭向け防水型クッキングスケールの主要ラインアップを刷新し、「洗えるスケール」シリーズのデジタルクッキングスケールの新商品4機種を1月23日に発売した。まる洗いが可能な防じん・防水機能を備