「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」日本ピザハットが展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、明星食品とのコラボレーション商品、カップめん「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を監修し、共同開発した。全国のピザハットおよびコンビニエンスストアなどにおいて、1月26日から販売を開始する。「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」は、ピザハット