KOKUBO（小久保工業所）は、釣り具や工具などの小物を収納して、作業もしやすい「ツールボックス」ブルー、カーキを発売する。サイズ約280×190×高さ170mm、スクエア型のボックス。中にトレイ付き。釣り具、工具、アウトドア用品、手芸用品、ホビー用品、小物などを収納できる。フタ上には3ヵ所の凹みがあり、小物を置くのに便利。水切り溝付きで、水が溜まっても流せる。フタを開けて、持ち手をスタンドにすると、フタ裏が水平な