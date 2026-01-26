ウエニ貿易は、ドイツ時計ブランド「ZEPPELIN（ツェッペリン）」の日本限定スペシャルエディション「100周年記念シリーズオープンハート オートマティック」から、ケースをゴールドカラーで表現した最新作を、2月20日に発売する。1930年代、当時の航空機では得難かい快適性と滞在性を兼ね備えたツェッペリン飛行船は、人々の憧れを一挙に集める存在だった。乗船していたのは上流階級やビジネスエリート、文化人といった限られた人