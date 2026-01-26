【漫画】本編を読む不倫した夫とその不倫相手の女に、真っ向から立ち向かう妻を描いた『夫は不倫相手と妊活中』（てん：原作、松本うち：漫画/KADOKAWA）は、ヘビーな泥沼ストーリーを楽しみたい人にピッタリの作品である。夫からの猛アタックを受けて交際し、結婚と出産を経て順風満帆な生活を送っていた妻。しかしある日突然、夫の不倫相手と思われる人物からメッセージが届く。驚愕の出来事だがそのとき妻は落ち着いていた