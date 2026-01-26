友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はデート中の驚いた男性の言動について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は、合コンで気があった男性・快斗とデートしています。デートは順調だと思っていましたが、快斗が突然泣き出して……？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター Ray WEB編集部あわせて