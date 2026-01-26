1月26日午前、南国市の重機工場で大型タンクの搬送作業をしていた20代の男性が建築用の機械部品に挟まれ、意識不明の重体となっています。事故があったのは南国市宍崎の高知丸高の重機工場です。警察によりますと26日午前11時20分ごろ、大型タンクの搬送作業中にタンクを釣り上げていたクレーンのワイヤーが切れて、建築用の機械部品にタンクが落下しました。この事故で、南国市奈路の会社員 村上誠弥さん（28歳）が機