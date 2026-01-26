映画「木挽町のあだ討ち」（２月２７日公開）の完成披露舞台あいさつが２６日、都内で開催され、主演の俳優・柄本佑（３９）、渡辺謙、なにわ男子の長尾謙杜（２３）、沢口靖子（６０）らが登壇した。長尾が演じる伊納菊之助の母・たえ役の沢口は「こんなにかわいい息子ができました。親子に見えるねって言われて、とても喜んでいます」とあいさつし、場内の笑いを誘った。「ほっぺが白くてぷくぷくとしたところが似ているなと