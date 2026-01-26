週末は県内も大雪となりましたが、金沢市では積雪が60センチを超えるなど、雪の降り方が激しかったですね。なぜ富山と石川で差が出たのか解説します。まずは、おとといからきのうにかけての雲の動きを見てみましょう。発達した雪雲が、次々と日本海から北陸地方に入り込んでいるのが分かります。注目はこちらです。帯状の雪雲が西から流れ込み、北陸に長く伸びています。続いて、実際の風と降水の様子です。降水域が帯状になって日