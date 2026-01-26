あすの公示を前に、県庁ではきょう、立候補の届け出受け付けのリハーサルが行われました。リハーサルでは県選挙管理委員会の職員らが受け付け順を決める抽選の方法を確認したほか、のぼり旗や腕章など、いわゆる「選挙の7つ道具」を各陣営に手渡すまでの手順を確認しました。公示までの期間が短い今回、「7つ道具」が全てそろったのは、おととい・土曜日だったということです。県選挙管理委員会小守潤書記長「かなり