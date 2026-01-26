26日の党首討論会で、日本維新の会・藤田文武共同代表に、衆院選と同時期に行われる大阪でのダブル首長選をめぐり「（国保逃れなどの）不祥事を隠すためではないか」との批判を踏まえた質問が出た。【映像】維新・藤田共同代表の回答（実際の様子）藤田共同代表は、「まず大阪都構想が2回敗れました。それで前回の知事選挙はそれを取り下げる形で出馬し、当選したという事実があります。よってもう1度民意の審判を受けてからで