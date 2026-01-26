解散から投票日までが戦後最も短い16日間となる衆議院選挙に向けて県内の各市町村は選挙準備に追われています。投票所入場券の有権者への配達はほとんどの市町村であさっての期日前投票開始に間に合いません。富山市選挙管理委員会はきょう、投票所入場券を郵便局に引き渡しました。富山市は衆議院選挙では1区と2区に分かれていて、入場券はおよそ18万2000枚が郵送されます。期日前投票が始まる当日のあさって発送される予定です。