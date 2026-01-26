東京電力ホールディングス（ＨＤ）は２６日、経済産業相から新たな再建計画「総合特別事業計画」が認定されたと発表した。柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働のほか、１０年間で３・１兆円のコストを削減するなど経営合理化を進め、収支改善を図る。中長期的な成長投資に向け、外部企業との提携を目指し、近く提携先を募る。東電ＨＤなどグループ５社合算の収支計画では、福島第一原発の廃炉費用がかさんで２０２６年３月