¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÊì¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ªÃã¤Î¤ª·Î¸Å¤Ç½é³ø¤Ç¤·¤¿¡£ ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÉþ¤È¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¡£ ¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÀÅ¤«¤ËÌ£¤ï¤¦Ë­¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çß¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö3ËçÌÜ¤ÏÊì¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÃÏ¤ËÄá¤¬Èô¤Ó