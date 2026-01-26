「いけるいける」コメント続々…お笑いコンビ、インパルスの板倉俊之が披露した賞味期限切れ缶詰の料理が話題を呼んでいる。「缶詰って長持ちするがゆえに、気づいたときには終了してるんだよあ…。」とXでコメントし、昨年12月で賞味期限が切れた缶詰の写真を公開。その後の投稿で「さっきの缶詰だけどさ、炊き込んでやったよ」と炊き込みご飯が入った炊飯ジャーのショットを公開した。翌日、さらに古い缶詰が出てきたよ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 風俗スカウトGのトップを逮捕
- 2. 妊婦死亡で胎児に障害 被告謝罪
- 3. 大分の暴行動画 学校は報告せず
- 4. 「パパは別の女と暮らす」娘号泣
- 5. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 6. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
- 7. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
- 8. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 9. ライスのシェアやめて 店の訴え
- 10. 「犬殺し」目撃者語るデヴィ夫人
- 1. 風俗スカウトGのトップを逮捕
- 2. 妊婦死亡で胎児に障害 被告謝罪
- 3. 大分の暴行動画 学校は報告せず
- 4. 「パパは別の女と暮らす」娘号泣
- 5. 探偵ナイト波紋 行政機関と共有
- 6. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
- 7. 国道から家まで血痕 帰宅後死亡
- 8. ライスのシェアやめて 店の訴え
- 9. 冬の富士山に無謀登山 救助物議
- 10. 横浜のジムに車突っ込む 2人重傷
- 1. ラブホ問題 許される前例できた
- 2. 「お父さん死んだら頂戴」複雑
- 3. 高齢者狙う新スピリチュアル詐欺
- 4. 野口氏「救助は有料化すべき」
- 5. 党首討論会 大石代表が「暴走」
- 6. ハグ多い? 再選の小川氏に疑問
- 7. 17歳少年が全裸溺死 悲劇の原因
- 8. 空き家で1億持ち出し→現場放置
- 9. トー横で一斉補導 過去最多32人
- 10. 高市首相「大転換」の必要性訴え
- 11. 乗らせません NEXCOが異例の措置
- 12. 菅義偉氏 頭はしっかりしている
- 13. 性的虐待の2000円 食費に消える
- 14. 統一教会側との会合「調べる」 野田氏、ネット番組で報道
- 15. 石田氏「日本単一民族」発言訂正 福井県知事選で初当選
- 16. 「愛子さまは覚悟固めた」と指摘
- 17. 慶応大学の研究団体、AI時代の報道機関めぐり提言「民主主義の守り手であり続けるため」
- 18. 国民会議で合意なければ消費減税困難と首相
- 19. マスク在庫あり 集めたサイト
- 20. 「お金のことで相談することを恥ずかしいと思ってしまった」オタク議員に借金が必要だったワケ・おぎの区議インタビュー - 渋井哲也
- 1. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
- 2. 米で歴史的な寒波 非常事態宣言
- 3. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 4. インドでニパウイルス感染症が流行
- 5. 印ホームレス 数億円保有と判明
- 6. 「チャウヌ」疑惑で危機迎える
- 7. 教習所所長 5677人にカンニング
- 8. 米によるベネズエラへの圧力
- 9. 350人以上乗ったフェリー沈没 比
- 10. 中国軍ナンバー2 深刻な規律違反
- 11. 韓財閥の孫娘「事件は親が処理」
- 12. "痩せ過ぎの方が危険"だと判明
- 13. スーチー氏との会談「考えたい」
- 14. グリーンランド停電 SNSで憶測も
- 15. 欠航便がコロナ禍以降で最多 米
- 16. 比沖で船沈没 18人死亡24人不明
- 17. “顔天才”チャウヌ、行政が調査に着手…20億円超脱税の“拠点”と疑われるうなぎ屋が対象
- 18. 中国は31の国・地域と24の自由貿易協定を締結
- 19. ＜衆院選党首討論会＞高市首相「中国とはあらゆるレベルで対話を続けており、トップ同士の対話の可能性を探りたい」
- 20. 1900倍の重力を発生させて「時空圧縮」を可能にする超重力装置が中国で稼働準備中
- 1. すしざんまい 経営ついに限界か
- 2. 面接会場に到着→不合格を確信
- 3. エリート息子と同居し老後が崩壊
- 4. 「高額療養費制度」対象外の費用
- 5. 九州民 東京の味は「異世界」
- 6. 医療費18万円 パート妻が得の訳
- 7. 円相場 一時153円台後半にも
- 8. 大学生「10万円仕送り」は可能?
- 9. トヨタ会長 危険を承知で走る訳
- 10. 仕事と給料おかしい 男性吐露
- 1. 整備済みのApple製品がセールに
- 2. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 3. Amazonでチャンピオンがセールに
- 4. 1万3千円 クランプ固定タップ
- 5. Amazonセールで注目の日用品は?
- 6. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 7. 「強すぎるNTT」復活の懸念も ドコモ完全子会社化を読み解く（石野純也）
- 8. 世界一高いビルの2倍の高さの海底山が見つかる
- 9. 洗濯洗剤などがAmazonでセールに
- 10. 全国12店舗で開催！丸福珈琲店×リラックマコラボフェア
- 11. オクタコアCPUを搭載した6インチ大画面スマホ「ZenFone 2 Laser ZE601KL」の実力は！？ベンチマークでチェックしてみた【レビュー】
- 12. After Effectsで作るMOTION GRAPHICS入門 Vol.13アナログで味のある 手書きモーションタイトル の作り方
- 13. 知って納得、ケータイ業界の″なぜ″ 第94回 キャリアショップが非回線契約者にスマートフォンを売らない複雑な事情
- 14. ギタリストの足元問題ついに解決。 カシオの答えは「ストラップ」
- 15. マウスコンピューター、Windows 10 Mobileスマホ「MADOSMA Q501A」を発売！すでに予約受付中――既存のMADOSMA Q501向けのOSバージョンアップも預かりで開始、OTAは12月中
- 16. KDDI、au向けにデータ容量を気軽にプレゼント「データプレゼント」を提供開始！キャンペーンでデジラアプリを利用するともれなく0.3GBがもらえる
- 17. 未来は「失敗の歴史」のなかにある──ケヴィン・ケリー新刊に見た「予測不可能な時代の歩き方」
- 18. DIGIDAY 辞典：デジタルマーケティング「 バズワード 」の究極ガイド
- 19. [年末イッキ読み！]Vol.03 2019年掲載の編集部オススメ記事 特集記事・展示会編
- 20. 映画『鯨の骨』落合モトキ＆あのインタビュー「綺麗でふわふわしていて、でも怖い。“深海”の雰囲気を持っている作品」
- 1. 侍ジャパン 追加選手10人を発表
- 2. 新日本プロレス EVILが電撃退団
- 3. デコピン BBWAAの最優秀犬賞受賞
- 4. 中国代表DFの「体当たり」に騒然
- 5. 安青錦 大関昇進パーティーに?
- 6. SB新グッズ 女性ファンへの声
- 7. 大谷の「交換条件」に選手が沈黙
- 8. WBC 山本由伸が侍投手陣の柱
- 9. U23アジア杯 日本が2連覇達成
- 10. 安青錦 史上最速大関に昇進
- 1. 「犬殺し」目撃者語るデヴィ夫人
- 2. ナイトスクープ炎上 せいや言及
- 3. ポケモンたちが元気になる！ 『ポケパーク カントー』ポケモンセンターの様子を撮り下ろし
- 4. 津田健次郎「学校はジャカルタ」
- 5. ナイトスクープ炎上に異例の声明
- 6. 「ポケパーク」の内部を初公開
- 7. 浜辺美波 愛犬の名前が異次元「本名は…」 長めの珍名にしゃべくりメンバーも「ん？」
- 8. 矢口真里「H動画関係」詐取被害
- 9. 史上最悪の鬼畜児童ポルノ
- 10. 高速道でトラブル 悪態が物議
- 1. ミッフィーのカフェ 2月で閉店
- 2. 吉川ひなの、梨花らが“大人かわいい”スタイル披露！ 「Sweet collection 2010」
- 3. 妻が夫の不倫相手に挑発され反撃
- 4. 我慢の限界 夫に送った引退宣言
- 5. 便秘が悪化 NGな食べ合わせ3つ
- 6. 値段バグ ワークマン商品に驚き
- 7. 年賀はがきの当選番号が決定
- 8. CONVERSEの新作ローファースニーカー♡スクエアトウで大人顔に
- 9. DVD『ゴシップガール＜サード・シーズン＞』 リリース記念ガールズトーク・ナイト
- 10. 焼きたてミートパイに、ヴィーガンのパンも！ 【鎌倉】ランチにもおすすめ！紫陽花鑑賞が叶う、庭付きカフェ2軒
- 11. LOWRYS FARMとちいかわの世界観を纏う♡全10型スペシャルアイテム
- 12. SOFINA iPスキンケアで夜が変わる♡冬の深夜美容キャンペーン
- 13. 医療現場で働くギャルの日常描く
- 14. 夫の「今朝はトーストの気分だったな」に妻がブチギレ！ 怒りの理由が分からぬ夫は「今日も俺は可哀想」
- 15. いつもの目元印象を簡単に更新。【セザンヌ】新作コスメで実現“下まぶた主役”のアカ抜けアイメイク
- 16. あなたの都合を一番に考えてくれる。男性の“優先順位”に出る本命サイン
- 17. 半年でB⇒Fカップを実現！！ 美乳研究家・MACO先生の「育乳」の秘訣って？？
- 18. 【クリスマスコフレ2016】特別な日にはジルスチュアートの華やかな魔法で演出を♡
- 19. たるみ＆法令線対策 美容のプロの技大公開！！
- 20. 計算した色っぽ頬でクリスマスまでに彼氏ゲット♡にじみチーク10選