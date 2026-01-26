２７日公示の衆院選に向け、群馬県警は選挙違反の取り締まりに向けた臨時の署長会議を開き、丸山本部長が悪質な違反について徹底して取り締まるよう、訓示しました。 今月２７日公示、来月８日に投開票が行われる衆院選を前に、選挙違反の取り締まりに向けた署長会議が開かれ、県警本部の部長や各警察署の署長など約８０人が出席しました。 会議でははじめに、県公安委員会の入内島一崇委員が「正当な選挙活動や政治活動の自由に