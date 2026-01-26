長崎県警は26日、時津町内で23〜26日にかけ、役場職員コイズミをかたって「保険料の還付金に関する通知を郵送している」「還付金をどうするのか確認したい」などという不審電話が複数件発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警は「保険料の払戻金がある」「受取の手続をする」などとうそを言い、金融機関ATMに誘導して、お金をだまし取る還付金詐欺の予兆電話の可能性があるとしている。また「役場の職員はATMで