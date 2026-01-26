２５日に群馬県藤岡市で発生した山林火災は現在も延焼中で、これまでに約４７ヘクタールを焼きました。 警察や消防によりますと、２５日午前８時すぎ藤岡市上日野で「自宅の２階から外を見たら煙が見える」と１１９番通報がありました。 火の勢いが衰えないとして県は２５日、自衛隊に災害派遣を要請しました。消火活動は、２６日も朝６時から再開され、群馬や埼玉の防災ヘリや自衛隊のヘリで上空から放水が続けられました